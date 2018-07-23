ЦИК остановил подготовку к референдуму по пенсионному возрасту

Сотрудники организации официально отказались регистрировать заявку инициативной группы. Такое решение они приняли 17 октября в ходе заседания.

Как рассказала секретарь Майя Гришина, активисты не смогли предоставить ЦИК правильно составленное ходатайство о регистрации группы для референдума по вопросу повышения пенсионного возраста. Как оказалось, в Центризбирком обратились 13 человек из четырех групп с формулировкой от пятой.

Майя Гришина отметила, что для утверждения федеральной группы инициаторам необходимо зарегистрировать подгруппы в 43 регионах страны. Пять вопросов суммарно привлекли поклонников в 73 регионах. Формулировка московских общественников собрала целых 24 группы.

Пусть в настоящее ЦИК остановила процедуру подготовки, она не запрещает россиянам в любой момент собраться и зарегистрировать новое ходатайство о референдуме. По словам председателя Эллы Памфиловой, сейчас этому может помешать только судебное обжалование решения. Если жалоба в суд не поступит, ЦИК готов рассматривать новые предложения.