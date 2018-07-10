Депутаты Петербурга расширили список запретных мест для подростков

Сегодня, 13:46 \\ Политика

17 октября Законодательное собрание подавляющим большинством приняло поправки в третьем чтении. Об этом пишет пресс-служба ведомства.

 Согласно законопроекту, подросткам запрещено посещать кладбища, свалки, букмекерские конторы, гаражи, канализационные коллекторы и стройки. Кроме того, депутаты намерены закрыть несовершеннолетним Петербурга доступ к различным заведениям для взрослых. Среди них: кальянные и развлекательные клубы со зрелищами сексуального характера.

Стоит отметить, что инициатива поступила ещё в прошлом году от Александра Тетердиенко. К третьему чтению депутаты расширили перечень мест строящимися или заброшенными частными домами. Обновленный список одобрили 40 человек и лишь один проголосовал против новых мер.

Поделиться новостью:
Автор - Александр Лубяной
Главное за неделю

В Европе решили больше не считать Россию врагом

 В Европе задумались о необходимости укрепить собственную безопасность и улучшить отношения с Россией. Многие страны настроены дружелюбно и больше не хотят считать Москву врагом. Об этом пишут в...

Меган Маркл и принц Гарри официально объявили, что ждут ребенка

 Как оказалось, догадки папарацци были правдивыми, и герцогиня Суссекская действительно...

"Наверное": Дональд Трамп высказал свое мнение относительно причастности Путина к убийствам и отравлениям

 В своем интервью телеканалу CBC президент США рассказал, верит ли он в причастность...

Сотрудники McDonald's отказались давать пожарным бесплатные напитки

В Великобритании пожарным сотрудники McDonald\'s отказались бесплатно подать напитки,...

Меркель: выборы в Баварии показали утрату доверия к властям

 Канцлер прокомментировала невероятно низкие показатели на минувших выборах. 
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ