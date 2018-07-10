Депутаты Петербурга расширили список запретных мест для подростков

17 октября Законодательное собрание подавляющим большинством приняло поправки в третьем чтении. Об этом пишет пресс-служба ведомства.

Согласно законопроекту, подросткам запрещено посещать кладбища, свалки, букмекерские конторы, гаражи, канализационные коллекторы и стройки. Кроме того, депутаты намерены закрыть несовершеннолетним Петербурга доступ к различным заведениям для взрослых. Среди них: кальянные и развлекательные клубы со зрелищами сексуального характера.

Стоит отметить, что инициатива поступила ещё в прошлом году от Александра Тетердиенко. К третьему чтению депутаты расширили перечень мест строящимися или заброшенными частными домами. Обновленный список одобрили 40 человек и лишь один проголосовал против новых мер.