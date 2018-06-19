Вице-премьер Крыма задержан по подозрению во взятке в Москве

Заместителя главы Крыма экс-председателя комитета по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике Виталия Нахлупина задержан из-за ситуации вокруг дорожных проектов, которые он курировал.

Официального комментария относительно задержания замглавы Крыма пока ни власти, ни правоохранители не давали. Однако по имеющимся источникам, на которые ссылается РБК, отмечается несколько возможных версий. Согласно одному из них задержание произошло в Москве в связи с подозрением в причастности Виталия Нахлупина к ситуации, сложившейся с дорожными тендерами. Отмечается, что он отвечал за дорожное строительство и реализацию программы по части прокладки дорог. По информации, полученной Интерфаксом, вице-премьера подозревают в получении взятки.

Наряду с этим проводятся обыски оперативно-розыскные мероприятия, в том числе, обыски в «Крымской железной дороге» и в Службе автодорог Крыма. В настоящее время источники сообщают, что «все оцеплено». Кроме того, есть версия, в соответствии с которой этот инцидент связан с возможной скорой отставкой главы ФСБ по Крыму и Севастополю Виктора Палагина.

Виталий Нахлупин назначен главой правительства в 2016 году. Наряду с этим он осуществлял контроль за деятельностью в области строительства дорог. В высших эшелонах политической сферы замглавы Крыма уже довольно давно. Еще в 2010 году он возглавлял комиссию Верховной Рады Крыма по экономической политике.