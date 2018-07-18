В Европе решили больше не считать Россию врагом

В Европе задумались о необходимости укрепить собственную безопасность и улучшить отношения с Россией. Многие страны настроены дружелюбно и больше не хотят считать Москву врагом. Об этом пишут в испанской газете El Pais.

Журналист Карлос Ярнос заявил в своем материале, опубликованном в испанском издании, что перемена настроений произошла почти сразу после запуска ракеты испанским истребителем в небе над Эстонией. Он проходил недалеко от российских границ и мог привести к катастрофическим последствиям. По его словам, этот момент стал ключевым и власти многих европейских стран задумались о том, стоит ли обострять отношения с Москвой, проводя учения НАТО так близко от ее границ.

Кроме того, как считает обозреватель, страны не хотят конфликтовать с Россией из-за президентства Дональда Трампа. По их мнению, действия лидера США на международной арене превращают штаты во все менее надежного союзника. Помимо этого, Европа заметила, что американский президент стал также пытаться наладить отношения с Владимиром Путиным, а это ключевой для них момент, поскольку, как пишет журналист, европейские страны боятся, что вскоре перестанут играть важную роль в решении международных вопросов. Более того, как считает Карлос Ярнос, стоит учитывать, что Россия является главным поставщиком энергии, поэтому взять курс на выстраивание союзнических отношений будет крайне разумно.