"Позор на весь мир": Бывший министр Украины рассказал, что думает о стране

Экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко выступил в эфире телеканала "112 Украина", где резко заявил о том, что парламент страны "самый позорный по моральным и профессиональным качествам".

По словам политика, Украина сейчас переживает очень непростой период, но это не помешало ей продемонстрировать «позор на весь мир». Свои резкие высказывания Евгений Червоненко объяснил просто. Он подчеркнул, что в 2017 году накануне выборов Петр Порошенко заявил о том, что депутатская неприкосновенность будет отменена, и законопроект был даже внесен в Верховную Раду. Однако прошло уже много времени, и она до сих пор действует, документ не принят. По мнению бывшего министра, это выглядит «очень мерзко», поскольку «никто за язык не тянул». Политик уверен, что раз пообещали отменить, то нужно было держать слово.

Червоненко отметил, что в его стране уже не осталось тех, кто мог бы исправить сложившуюся ситуацию. Те, кто мог и хотел бороться, уезжают. А остальные, как считает экс-министр, даже в самых низах, даже самые лучшие исполнители подвержены коррозии морали и коррупции. При этом политик отметил, что если в Украине не примут «один закон для всех», то Незалежную ждет печальная судьба, «не будет и самой Украины».

Интересно, что Евгений Червоненко уже не первый раз позволяет себе грубо и резко высказываться относительно Украины. Напомним, ранее он заявил, что государство уже давно перешло «черту международных приличий».