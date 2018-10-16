В разбившемся на Украине Су-27 находился американский пилот – ВВС США

Сегодня, 08:13 \\ Политика

Информацию подтвердили на официальном сайте ведомства.

Украинский истребитель Су-27 потерпел крушение в небе над Винницкой областью 16 октября. Учебный полет проходил в рамках международных учений «Чистое небо – 2018». Сразу после происшествия руководство украинской армии сообщило, что в результате крушения Су-27 погибли украинский и американский пилоты. Спустя некоторое время информация была удалена.

Командование Военно-воздушных сил Соединенных Штатов подтвердило присутствие своего летчика в упавшем истребителе. «Мы подтверждаем информацию из сообщения на сайте Минобороны Украины, касаемо участия американского пилота в учебном полете Су-27, разбившегося над Винницей», - сообщили в ведомстве. На данный момент остается неизвестным состояние пилотов и причины аварии.

Ситуацию с упавшим самолетом прокомментировал авиаконструктор Вадим Лукашевич. По его словам остается не понятным, почему оба летчика не воспользовались катапультированием. В Су-27 это делается очень легко. «Возможно, им что-то помешало», - поделился своим мнением эксперт.

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Автор - Антон Словацкий
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