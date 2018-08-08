Выход из голодовки: Олег Сенцов оказался в реанимации

145-дневная голодовка Олега Сенцова крайне негативно сказалась на его здоровье. Осужденный в России режиссер получил необратимые последствия, об ухудшении его состояния украинские СМИ оповестила его сестра Наталия Каплан.

Как завила Каплан, Олег Сенцов оказался в реанимации. Выход из голодовки принес режиссеру еще больше проблем со здоровьем. Сестра Сенцова рассказывает, что у ее брата возник ряд проблем. У режиссера развилась ишемическая болезнь сердца, также появилась аритмия, а с печенью, желудком и другими органами также произошли изменения, негативно сказывающиеся на здоровье в целом.

Между тем, адвокат Сенцова Дмитрия Динзе новость о срочном реанимировании режиссера подтвердить не смог. По словам правозащитника, он не располагает такими данными и не знает, что Сенцов оказался в реанимации. В Федеральной службе исполнения наказаний также информацию пока что не подтверждали.

По данным СМИ, сам Олег Сенцов ранее противился тому, чтобы его отправляли в реанимационное отделение. Сестра режиссера также отмечает, что Сенцов не верит в возможный выход на свободу. Однако, Каплан намеренна приложить все силы для того, чтобы его брата освободили из тюрьмы в России.