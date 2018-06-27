"Чистое небо - 2018": Украинские военные провели учебный бой между Су-27 и F-15

Американский генерал-майор Клей Гаррисон отметил, что проводимые учения помогут летчикам Украины и США отработать приему борьбы с пилотами России и Китая. Данной задаче помогает тот факт, что у украинских военных есть на вооружении самолеты, похожие на те, которые используются в РФ и КНР.

С 8 по 19 октября в Украине идут учения "Чистое небо - 2018". Маневры отрабатываются сразу в двух украинских областях - в Винницкой и в Хмельницкой. В учениях задействованы военные из стран НАТО. Так, к маневрам присоединились Бельгия, Дания, Великобритания, Эстония, Нидерланды, Польша, Румыния и США.

В ходе мероприятия по отработке маневров украинские военные провели учебный бой между двумя самолетами. В импровизированном сражении пилоты боролись за победу на Су-27 и F-15.

Как оказалось, истребители Су-27 ВС ВСУ смогли показать лучший результат, чем F-15C Eagle Национальной Гвардии США. По мнению экспертов, это случилось из-за того, что американские самолеты уступили в маневрах и механизации. Кадры с учений, на который военные провели учебный бой между Су-27 и F-15 уже появились на YouTube.

В учебном бою принимали участие группы по 4-5 истребителей. Украина задействовала в боях 7 самолетов Су-27М1, а США выставили на маневры 6 своих F-15C Eagle.