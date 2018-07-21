"Раскольники": Климкин прокомментировал ситуацию с Константинополем
Слова главы МИД Украины прозвучали в связи с тем, что Священный синод РПЦ решил полностью разорвать отношения с Вселенским патриархатом.
Павел Климкин, который на Украине занимает должность руководителя Министерства иностранных дел, прокомментировал ситуацию с Константинопольским патриархатом. Известно, что РПЦ не захотела держать с ним связь, так как он предоставил украинской церкви статус поместной церкви, и это означает, что в административном смысле она остается независима от других поместных церквей.
Соответствующее заявление появилось на официальной странице Климкина в социальной сети Twitter. Он считает, что в Московском патриархате действуют "раскольники", которые не хотят поддерживать отношения с Константинополем.