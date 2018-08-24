Меркель: выборы в Баварии показали утрату доверия к властям

Сегодня, 19:16 \\ Политика

Канцлер прокомментировала невероятно низкие показатели на минувших выборах. 

 Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала прошедшие в Баварии земельные выборы. Напоминаем, что партии Меркель (ХСС и ХДС) потеряли более 10% голосов по сравнению с прошлыми выборами, но даже несмотря на это, ее партия вышла победителем с 37,2% голосов. 

Меркель отметила, что создание благоприятной экономической ситуации и понижения уровня безработицы недостаточно для народа. Она отметила, что, оглядываясь на формирование правительства, она наблюдает потерю доверия к власти. 

Помимо этого, она отметила, что как канцлер данной коалиции, она должна уделять как можно больше внимания доверию, чтобы результаты работы становились все более осязаемыми. Позже Меркель добавила, что приложит для этого все силы. 

Тем временем издание The New York Times обвинило Меркель в том, что она не сдержала своих обещаний, данных народу в 2017 году. Канцлер обещала бороться за благополучие всей Европы на фоне назревающих внешних проблем и врагов. Но за полтора года ни одно из ее обещай так и не было исполнено.

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Автор - Тереза Кёльн
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