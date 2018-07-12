Президент Путин наградил орденами избитых футболистами Пака и Гайсина‍

Об этом стало известно после появления на официальном сайте правовой информации копии указа от главы государства, который он подписал 11 октября 2018 года.

Согласно сообщению, которое появилось на портале, директор Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Денис Пак получил медаль "За заслуги перед Отечеством", а генеральный директор научно-производственной организации "НАМИ" Сергей Гайсин стал обладателем ордена Александра Невского. Президент России Владимир Путин наградил их орденами за внесенный ими крупный вклад в реализацию проекта "Единая модульная платформа".

Известно, что примерно неделю назад, 8 октября, Пак и Гайсин были избиты российскими футболистами Павлом Мамаевым, Александром Кокориным, его младшим братом, а также еще двумя мужчинами. Сейчас футболисты, а также их подельники проходят под следствием по делу о хулиганстве.

Накануне же стало известно, что адвокат Мамаева обжаловал решение суда об аресте футболиста на два месяца.