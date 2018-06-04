Хилари Клинтон впервые за 20 лет высказалась о секс-скандале ее мужа

Сегодня, 15:39 \\ Политика

Жена Билла Клинтона впервые решила высказать свое мнение о самом громком секс-скандале с участием Клинтона и Левински. 

 Хилари Клинтон впервые за 20 лет высказала свое мнение по поводу скандала, который произошел из-за связи Билла Клинтона и Моники Левински. Несмотря на давность происшествия бывший госсекретарь согласилась рассказать о тех событиях. 

Клинтон подержала мужа в решении не уходить с поста президента, также она рассказала, что данный роман не является превышением полномочий. Хилари пояснила, что Левински была уже достаточно “взрослой”, когда работала в Белом доме. Но несмотря на все это, многие осуждали данный роман из-за слишком большой разницы в социальных статусах. 

Также Хилари подчеркнула, что обвинения в адрес ее мужа никак не сравняться с обвинениями Трампа или Кавано, которого совсем недавно назначили верховным судьей. Также она всячески намекала, что все домогательства Трампа до сих остаются без расследования. 

Также Клинтон призналась, что они с Биллом собираются устроить тур, где расскажут все детали одного из самых громких скандалов в Америке. 

Стало известно, Что Хилари Клинтон больше не имеет доступа к секретной информации страны. Помимо самой Клинтон, доступ запретили еще 4 ее сотрудникам.

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Автор - Тереза Кёльн
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