Глава NASA уверен, что отношения между США и РФ в космосе останутся прочными

Директор Американского национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн выразил уверенность, что политические “разборки” не смогут испортить сотрудничество двух стран.

Глава NASA рассказывает, что никакие разногласия между Вашингтоном и Москвой не смогут разрушить сотрудничество между Россией и Америкой в сфере освоения космоса.

Джим Брайденстайн проводил в Москве пресс-конференцию, касаемую аварии “Союза”, там он и заявил, что не взирая на все политические разногласия, отношения между РФ и США в космосе останутся такими же прочными.

Также во время речи об аварии Брайденстайн не мог сдержать слез. В своей речи он рассказал, что был невероятно восхищен работой российских коллег во время происшествия. Также, он отметил, что союз двух народов поможет достичь такого уровня, которого не удастся достичь по отдельности.

Также глава NASA подчеркнул, что гордится обоими космонавтами, которые побывали на МКС. Кроме этого, он рассказал, что Ник Хейг пять лет изучал русский язык, чтобы совершить свой первый полет.

Кроме этого, Брайденстайн подчеркнул, что данный инцидент никак не отразится на будущем сотрудничестве.