Нидерланды объявили о состоянии кибервойны с Россией

Сегодня, 18:08 \\ Политика

Министр обороны Нидерландов сообщила, что страна находится в состоянии кибервойны и рассказала о средствах борьбы с атаками со стороны России. 

 Глава Минобороны Нидерландов Анк Бейлевельд объявила о состоянии кибервойны с Россией. Об этом она рассказала журналистам во время выступления. 

Министр рассказала, что Россия активно вмешивается в дела государства, например влияет на ход политических дебатов и расследования MH17. Также она призвала быть менее наивными в данной сфере. 

Также Бейлевель пояснила, что данные действия представляют опасность, и поэтому западные организации обязаны применить дополнительные меры по обеспечению безопасности. Также она рассказала, что спецслужбам выделяются дополнительные средства. 

Также министр заявила, что в Нидерландах уже существует управление, направленное на защиту в киберпространстве. Она поясняет, что данное управление может работать и на международном уровне. Бейлевельд сообщила НАТО, что при необходимости она может отправить своих специалистов. Также она подчеркнула, что управление способно не только отражать возможные атаки, но и вести наступательные действия. 

Ранее министр уже заявляла, что в стране были отражены кибератаки со стороны России. Россия отрицает свою причастность. 

Тем временем в Англии мошенники шантажировали всех любителей порно. Хакеры сообщали жертвам, что они якобы имеют доступ к компьютеру и веб-камере жертвы. Они угрожали опубликовать видео жертвы во время просмотра взрослых фильмов. В обмен на молчание мошенники требовали деньги.

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Автор - Тереза Кёльн
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