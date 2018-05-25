Нидерланды объявили о состоянии кибервойны с Россией

Министр обороны Нидерландов сообщила, что страна находится в состоянии кибервойны и рассказала о средствах борьбы с атаками со стороны России.

Глава Минобороны Нидерландов Анк Бейлевельд объявила о состоянии кибервойны с Россией. Об этом она рассказала журналистам во время выступления.

Министр рассказала, что Россия активно вмешивается в дела государства, например влияет на ход политических дебатов и расследования MH17. Также она призвала быть менее наивными в данной сфере.

Также Бейлевель пояснила, что данные действия представляют опасность, и поэтому западные организации обязаны применить дополнительные меры по обеспечению безопасности. Также она рассказала, что спецслужбам выделяются дополнительные средства.

Также министр заявила, что в Нидерландах уже существует управление, направленное на защиту в киберпространстве. Она поясняет, что данное управление может работать и на международном уровне. Бейлевельд сообщила НАТО, что при необходимости она может отправить своих специалистов. Также она подчеркнула, что управление способно не только отражать возможные атаки, но и вести наступательные действия.

Ранее министр уже заявляла, что в стране были отражены кибератаки со стороны России. Россия отрицает свою причастность.

Тем временем в Англии мошенники шантажировали всех любителей порно. Хакеры сообщали жертвам, что они якобы имеют доступ к компьютеру и веб-камере жертвы. Они угрожали опубликовать видео жертвы во время просмотра взрослых фильмов. В обмен на молчание мошенники требовали деньги.