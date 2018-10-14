В Госдуме ответили на заявление Порошенко об украинских "брендах", раздражающих Москву

Прокомментировал высказывание Петра Порошенко депутат Госудумы Руслан Бальбек. Он назвал эти три "бренда", которые упомянул президент Украины в своем сообщении, "пародией на силу".

Политик сказал об этом в своем интервью. Помимо «пародии на силу», упоминание об этих трех якобы раздражающих элементах, по мнению Бальбека, является яркой демонстрацией пародии и на «религиозное вероопределение». Депутат отметил, что Вооруженные силы Украины не могут раздражать, поскольку вызывают лишь жалость. Относительно Национальной гвардии Руслан Бальбек заявил, что она регулярно становится объектом насмешек. А что касается автокефальной церкви, то на нее только одна реакция – «справедливое возмущение православного мира».

В свою очередь, политик подчеркнул, что Петр Порошенко начинает развязывать религиозную смуту. Насколько известно из истории подобные волнения никогда не приводят ни к чему хорошему. Результат у подобных заявлений всегда отрицательный. В свою очередь, Бальбек выдвинул свой список «брендов», которыми, на его взгляд, должна гордиться Украина. Это «хлебосольность, трудолюбие и взаимопомощь».

Напомним, ранее стало известно, что президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что Москву «больше всего корчит» от трех «брендов». По мнению политика, это армия Украины, Нацгвардия и автокефальная церковь. Почему лидер страны уверен, что именно эти три элемента являются для Москвы раздражающими, неизвестно.