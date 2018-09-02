«Теперь гражданский»: Порошенко уволил главу Минобороны Украины Степана Полторака с военной службы

О своем решении президент Украины Петр Порошенко оповестил общественность 13 октября на торжественном мероприятии в честь украинских военнослужащих. Позже он пояснил ситуацию в своем Twitter.

Как стало известно, Порошенко уволил главу Минобороны с военной службы. Степан Полторак решил уйти в отставку, но пост министра он не покинет. Все дело в том, что теперь он будет главой Минобороны Украины, но уже в другом статусе.

Степан Полторак теперь «гражданский министр». Петр Порошенко пояснил в своем Twitter, что с 1 января 2019 года в Украине на должности главы Минобороны может находиться только «гражанский» человек (не являющийся военнослужащим). Поэтому Полторак был вынужден уйти с военной службы, чтобы и далее работать в Министерстве обороны.

Петр Порошенко признался, что решение об увольнении Полторака он принимал «тяжестью на сердце», однако эта мера была необходимой для соблюдения законов Украины. Президент страны оценил работу Полторака и рассказал, что тот внес весомый вклад в возрождение ВСУ. Порошенко также указал, что закон, согласно которому военное лицо не может быть главой Минобороны, согласовали с представителями стран-союзников из НАТО.

Генерал армії України Степан Полторак залишає військову службу. Відповідно до вимог Закону України “Про національну безпеку України” вже з 1 січня наступного року посаду Міністра оборони України має посідати цивільна особа. — Петро Порошенко (@poroshenko) October 13, 2018

Степану Полтораку 53 года, он был военным с 1983 года. Свою карьеру будущий Минобороны начал с командира взвода. В 2014 году Степана Полторака повысили до звания генерал-полковника.