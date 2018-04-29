«Раньше были живыми, сейчас не знаю»: МИД России рассказали, что не осведомлены о состоянии здоровья Скрипалей

Именно такой комментарий дала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она заявила об этом в программе "Право знать!" на телеканале "ТВ Центр".

На одном из телеканалов Мария Захарова рассказала, какой информацией располагают сейчас в МИД России о том, где сейчас находятся Скрипали и их состоянии здоровья. Как указала сама официальный представитель ведомства, им ничего неизвестно. При этом она подчеркнула, что информации нет ни о бывшем сотруднике ГРУ Сергее Скрипаль, ни о его дочери Юлии Скрипаль.

Она заявила, что девушку всего один раз удалось снять на камеру. Речь идет о видеообращении Юлии после того, как она вышла из больницы. Однако дипломат заявила, что это было сделано при очень странных и непонятных обстоятельствах. На записи, к тому же, совсем отсутствуют дата и время съемки, которые должны быть. Относительно Сергея Скрипаля Захарова отметила, что «его вообще никто не видел». «Это реальные люди. Раньше были живыми, сейчас не знаю», - прокомментировала сложившуюся ситуацию представитель ведомства.

Напомним, ранее уже поступала информация от племянницы Сергея Скрипаля Виктории. Она выражала сомнения относительно того, жив он вообще или нет. По ее словам, никаких заявлений конкретно от него не было. Виктория рассказала, что нет ни аудио- или видеозаписи его обращения.