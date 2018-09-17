Порошенко рассказал, как был старшиной кубрика и мог стать моряком

Как оказалось, карьера Петра Порошенко могла сложиться совсем иначе. В Херсонской государственной морской академии, где он выступал с речью, президент Украины поделился неизвестной ранее информацией о своем судьбоносном решении.

Порошенко заявил, что он не считает пустым звуком мощь учебно-тренировочной базы Херсонской морской академии. Учебное заведение он назвал академией, которая входит в число наилучших центров образования. Дело в том, что президент Украины мог стать моряком, поэтому он оценил качество академии еще и с профессиональной точки зрения.

Порошенко рассказал, что сначала он стал студентом высшей мореходки. Там он был старшиной кубрика и уже планировал будущее моряка, однако жизнь его сложилась совсем по-другому. В этот момент Порошенко получил уведомление о том, что он прошел и в институт Международных отношений. Будущий президент решил, что для него лучшим вариантом станет второе учебное заведение. Если бы Порошенко остался в мореходке, то он мог бы стать моряком.

Ранее стало известно о том, что Петр Порошенко намерен создать границу России и Украины на воде. Президент Украины дал политикам страны поручение заняться созданием законопроектов о статусе акваторий. Помимо этого, он заявил о необходимости в наиболее краткие сроки наметить координаты границы-линии с Россией.