Франция намерена отгородиться от Бельгии забором из-за АЧС

Уже около 13 стран приостановили импорт свиней из Бельгии. А Франция решилась на кардинальные меры, решив построить забор. Сообщается, что все дело в "свиной чуме", которая господствует на территории страны.

Пять диких кабанов были обнаружены мертвыми еще в сентябре на юге провинции Люксембург, расположенной в бельгийских Арденах. Именно недалеко от этого места располагается граница с Францией, а также с Люксембургом. Как было установлено, животные погибли от африканской чумы свиней.

После этого случая было зафиксировано гибель еще 40 животных. Причем у 28 из них была выявлена «свиная чума». Именно после обнародования этой информации некоторые государства на время остановили поставку свиней из Бельгии. Уже сегодня начнется строительство забора, который отгородит Францию и, по мнению префекта департамента Мёрт и Мозель, обезопасит французских животных. Власти также ввели запрет на охоту и организацию различных досуговых мероприятий в 41 коммуне, по меньшей мере, до 20 октября.

Не только Франция принимала подобные меры безопасности против предупреждения распространения АЧС. Напомним, ранее сообщалось, что аналогичная проблема возникала в отношениях Дании и Германии. Власти Дании уверены, что только это обезопасит их животных от опасной болезни. Решение об этом было принято в середине августа 2018 года, а завершить строительство ограждения намерены в 2019 году.