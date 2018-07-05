В парламенте РФ оценили призыв Омеляна возвращать земли с оружием

Сегодня, 14:29 \\ Политика / Точка зрения

Франц Клинцевич посоветовал министру украинской инфраструктуры испытать идею на себе. Об этом он официально заявил СМИ.

 Накануне Владимир Омелян обратился к зрителям с телеэкранов с призывом брать в руки оружие, надевать военную форму и идти на передовую, чтобы возвращать Украине Москву и Кубань. Так он отреагировал на вопрос о судьбе украинцев, которые не могут поехать в Россию из транспортных ограничений.

Как считает член Совфеда, "яйцеголовому" чиновнику необходимо самому отправиться на Донбасс и прочувствовать "на собственной шкуре" все лишения и тяготы военных действий. Франц Клинцевич уверен, что политик "наложит в штаны" и сменит свою позицию о насильственном захвате земель.

Несколько иначе высказывания Владимира Омеляна оценил Константин Затулин, замглавы комитета нижней палаты парламента по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Он считает, что такие слова украинскому министру диктует эпоха. Однако ничего особенного, кроме "демонстрации глупости", Омелян своими высказываниями не добился. Константин Затулин предположил, что подобная предвзятость в отношении России может давать чиновникам в Украине некие политические "очки".

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Автор - Александр Лубяной
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