Сирийцы снова обвиняют коалицию США в применении белого фосфора

Запрещенное вещество содержалось в авиационных бомбах. Об этом пишет местное агентство Sana со слов собственных источников.

По информации СМИ, коалиция стран под руководством США атаковала сирийский город Хаджин в провинции Дейр-Эз-Зор. Военные мотивировали авиаудар уничтожением объектов террористической организации "ИГ*". Однако в снарядах содержался белый фосфор. В Sana отмечают, что очевидцы снова размещают фотографии с реакцией химического вещества в социальных сетях. Пострадал ли кто-то из мирных сирийцев - неизвестно.

Напомним, в сентябре США и их союзников уже обвиняли в применении запрещенного химиката. Об этом сообщало Минобороны России. По данным ведомства, зажигательные снаряды были сброшены с двух самолетов F-15 по той же провинции. Ещё один подозрительный случай произошел в июне 2017 года при бомбардировке города Ракка. Тогда СМИ сообщали о десятках пострадавших сирийцев.