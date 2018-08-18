В Дании предложили сажать в тюрьму за «пророссийскую» позицию

В парламенте Дании уже выдвинули проект закона, согласно которому за пропаганду «пророссийских» мнений подданные королевства могут сесть в тюрьму на 12 лет.

Датская газета Berlingske опубликовала проект нового закона, который предложили политики Дании. Предполагается, что за «пророссийскую» позицию граждане государства могут отправиться в тюрьму. Законопроект, в названии которого указано о мерах борьбы с психологическим воздействием, проводимым иностранной разведкой, указаны обстоятельства, при которых за высказывание той или иной позиции будут сажать в тюрьму.

Так, если во время предвыборной кампании в Дании жители королевства будут высказывать мнения, отличные от позиции властей, им может грозить реальный тюремный срок. СМИ привело примеры высказываний, за которые могут сажать в тюрьму.

По версии датского издания, жители государства рискуют оказаться в тюрьме, если они вмешиваются в общественные дебаты и пытаются оказать влияние на процесс определения с кандидатом. В случае принятия законопроекта, датчанин, решивший публично заявить о своей «пророссийской» позиции или о том, что санкции против России несут вред Дании, получит до 12 лет ареста. Такое наказание будет вменяться в том случае, если высказывающийся на «запрещенные темы» будет публиковать свое мнение в СМИ. Таким же методом в тюрьму может угодить тот житель Дании, который решит пытаться влиять на мнение сограждан в пользу строительства газопровода «Северный поток – 2».