Меланья Трамп раскрыла смысл скандальной надписи на куртке

Сегодня, 09:25 \\ Политика

Как оказалось, она относилась никак не к проблеме детей нелегалов. Первая леди США положила конец домыслам 12 октября в ходе интервью для канала ABC.

 В июне супруга Дональда Трампа провела встречу с детьми мигрантов. Американские журналисты заметили её возле самолета в курте с надписью "Мне действительно все равно, а вам" ("I really don't care. Do U?"). Общественность в СМИ и социальных сетях тут же отнесли фразу к вопросу нелегалов и резко осудили Меланью Трамп за её поступок.

После скандала, жена президента раскрыла истинный смысл надписи. Она сообщила, что надела ветровку Zara за 39 долларов не ради детей, а ради критиков. Меланья Трамп показалась в кричащем наряде лишь при посадке и выходе из самолета. Послание на куртке сознательно адресовано либералам, осуждающим её действие. Первая леди хотела подчеркнуть, что не станет реагировать на реакцию окружающих.

После общественного резонанса она решила ещё раз показаться СМИ в скандальной ветровке и отстоять свою позицию. Меланья Трамп призвала людей обращать больше внимания на её поступки, а не одежду. Она отметила, что в новом статусе начала чаще сталкиваться с негативными слухами и политическими спекуляциями. По словам Меланьи Трамп, общество не верит официальным заявлениям, предпочитая версии от журналистов.

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Автор - Александр Лубяной
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