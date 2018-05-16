Хиллари Клинтон и ее помощницу лишили доступа к секретной информации

Женщина-политик, которая претендовала на пост президента США и некогда была госсекретарем, осталась без доступа к секретной информации добровольно. Так, Клинтон попросила, чтобы засекреченные сведения стали для нее закрытыми, как и для большинства американцев.

В Госдепартаменте США объявили о том, что Хиллари Клинтон и ее помощницу Шерил Майлз лишили доступа к секретной информации. Бывшая первая леди решила самостоятельно обратиться с такой просьбой к юридическому комитету Сената.

Еще 30 августа этого года Клинтон осталась без доступа к тайным документам, а уже с 20 сентября возможности видеть засекреченную информацию больше не имеет и ее помощница. Помимо этого, Сенат запретил доступ к секретной информации еще 4 людям, работающим в команде с Клинтон. Фамилии этих людей в документе для пресс-релиза были предусмотрительно затерты, дабы сохранить безопасность.

Скандал вокруг Хиллари Клинтон и ее доступа к секретным данным начался и особо обострился в 2015 году. Тогда в ФБР узнали, что женщина-политик применяла для служебных целей свою личный «электронный почтовый ящик». Из-за этого Клинтон была вынуждена передать свои переписки спецагентам. Однако, она предоставила лишь рабочие письма, а вот личную переписку удалила. Из-за этого Хиллари Клинтон жестко критиковали.