Кадыров обещает принять Кокорина и Мамаева в ФК "Ахмат"

Футболисты могут рассчитывать на работу в грозненском клубе, несмотря на исход уголовного дела. Так глава Чечни объявил на своей страниц "ВКонтакте".

Рамзан Кадыров пытается наладить спортсменам нормальную жизнь после громкого скандала. Он признал поведение Александра Кокорина и Павла Мамаева "неспортивным". Однако политик сочувствует фигурантам дела и обещает принять их чеченскую команду "Ахмат" для безболезненной адаптации.

Глава Чечни отметил, что приглашение Кокорина и Мамаева в чеченский ФК не должно влиять на расследование или общественное мнение относительно сложившейся ситуации. По мнению Рамзана Кадырова, поступок футболистов предстоит оценить правоохранителям и суду.

Напомним, против Александра Кокорина и Павла Мамаева возбудили два уголовных дела о хулиганстве. Поводом для этого стали две драки, в которых игроки "Зенита" и "Краснодара", предположительно, приняли участие. Вместе с двумя футболистами следствие привлекает к ответственности Кирилла Кокорина, младшего брата Александра. Всех троих арестовали до 8 декабря в Москве по решению Тверского суда.