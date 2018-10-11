Кадыров обещает принять Кокорина и Мамаева в ФК "Ахмат"

Сегодня, 09:04 \\ Политика

Футболисты могут рассчитывать на работу в грозненском клубе, несмотря на исход уголовного дела. Так глава Чечни объявил на своей страниц "ВКонтакте".

 Рамзан Кадыров пытается наладить спортсменам нормальную жизнь после громкого скандала. Он признал поведение Александра Кокорина и Павла Мамаева "неспортивным". Однако политик сочувствует фигурантам дела и обещает принять их чеченскую команду "Ахмат" для безболезненной адаптации.

Глава Чечни отметил, что приглашение Кокорина и Мамаева в чеченский ФК не должно влиять на расследование или общественное мнение относительно сложившейся ситуации. По мнению Рамзана Кадырова, поступок футболистов предстоит оценить правоохранителям и суду.

Напомним, против Александра Кокорина и Павла Мамаева возбудили два уголовных дела о хулиганстве. Поводом для этого стали две драки, в которых игроки "Зенита" и "Краснодара", предположительно, приняли участие. Вместе с двумя футболистами следствие привлекает к ответственности Кирилла Кокорина, младшего брата Александра. Всех троих арестовали до 8 декабря в Москве по решению Тверского суда.

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Автор - Александр Лубяной
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