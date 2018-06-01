Порошенко принял мост через Амур за инвестиционный проект дунайской переправы

Президент внимательно осмотрел информационный стенд и не узнал "денежную" достопримечательность Хабаровска. Об этом пишет блогер Борис Рожин в "Живом журнале".

5 октября Одесскую облатсь Украины посетил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов. Во время встречи украинские строители презентовали инвестиционный проект маршрута Е87, который должен соединить Одессу и турецкую Анталию по побережью Черного моря. Одним из важных элементом проекта должна стать дунайская переправа из украинского села Орловка в румынский город Иксача, расположенный на противоположном берегу реки. Она призвана стать частью дороги М-15, ведущей в Рени.

Так уж вышло, что разработчики проекта не стали рисовать концепт будущего моста. Для визуализации они представили Петру Порошенко и его зарубежному гостю фотографию. Как заметил Борис Рогожин и ряд местных журналистов, она полностью соответствует мосту через Амур в Хабаровске, изображенному на купюре в 5 тысяч российских рублей. Украинский президент принял стенд без замечаний.