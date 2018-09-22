Саратовского министра труда уволили после высказываний о прожиточном минимуме

Теперь политический статус не помешает Наталье Соколовой жить на 3,5 тысячи рублей. Об этом 11 октября написала Нина Попова, возглавляющая пресс-служба губернатора.

Днем ранее в правительстве Саратовской области говорили о повышении прожиточного минимума. Депутаты региональной Думы предлагали поднять сумму на 500 рублей. Но министр труда, занятости и миграции выделила прибавку в 288 рублей. По её словам, предложенной суммы вполне хватит на обеспечение минимальных потребностей организма.

Во время обсуждения депутат Николай Бондаренко предложил Наталье Соколовой испытать свои высказывания и прожить месяц на 3,5 тысячи рублей. Министр осталась при своем мнении. Она даже согласилась составить сбалансированное диетическое питание. Экс-чиновница отметила, что люди могут дешево покупать сезонные овощи и фрукты. "А макарошки всегда стоят одинаково". Но в эксперименте участвовать отказалась, сославшись на статус министра.

Слова Натальи Соколовой передали саратовскому губернатору. Валерий Радаев оперативно уволил подчиненную, отметив её пренебрежение важными для граждан вопросами. Он предупредил, что подобная участь постигнет всех чиновников, забывших об ответственности перед избирателями.