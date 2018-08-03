Путин официально утвердил новый часовой пояс Волгоградской области

Сегодня, 19:01 \\ Политика

Теперь в регионе будет на час позже, чем в Москве. 11 октября президент подписал соответствующий документ.

 Жители Волгоградской области давно подняли вопрос о смене часового пояса на MSK+1. По нему живут ближайшие соседи в Астраханской и Саратовской. В марте волгоградцы провели референдум, где большинством голосов высказались за переход на новое время: 58,82% при общей явке 66,38%.

В начале сентября законопроект одобрили депутаты Государственной думы. Спустя ровно месяц дело дошло до президента. Владимир Путин официально утвердил изменения в Волгоградской области своей подписью. Закон начнет действовать с 2 часов ночи 28 октября. Эксперты предполагают, что местные жители смогут адаптироваться в новому поясу примерно за месяц.

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Автор - Александр Лубяной
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