Порошенко утвердил лозунг “Слава Украине!” воинским приветствием

Лозунг националистов стал официальным приветствием военных.

Петр Порошенко подписал указ, который заменяет старое воинское приветствие на националистический лозунг “Слава Украине!”.

Как отмечает украинский лидер, первые шаги по изменению воинского указа были сделаны еще несколько недель назад, когда в парламенте поддержали данное предложение.

Теперь данным лозунгом будут пользоваться украинская армия и национальная полиция.

Порошенко считает, что именно это приветствие является правильным и естественным для каждого гражданина и воина Украины.

Помимо этого, согласно указу, обращение “товарищ” заменят “пан” и “пани”.

Полностью данный указ вступит в силу после официального объявления в СМИ.

Напоминаем, что вчера, 10 октября, стало известно, что украинский флот готовит провокацию против пограничников России в Азовском море. В ходе данной провокации было вывести российскую сторону на агрессивные действия, на основе которых планировалось составить видеорепортаж. Станет ли Украина проводить данную операцию после такой огласки неизвестно.