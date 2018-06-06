“Потеряли рассудок”: Азаров предрек Украине скорую смену власти

Экс-премьер Украины раскритиковал действия украинских властей и предрек, что ”через полгода их не будет”.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров очень жестко прокомментировал обвинения в его сторону от генпрокуратуры. Политика обвинили в получении взятки в размере около 140 млн гривен в обмен назначение на пост вице-премьера Андрея Клюева 8 лет назад.

Азаров не скрывал своего неприятного отношения к действующей власти Украины и предрек ее скорую смену.

Азаров отметил, что как только Луценко получил должность генпрокурора, прокуратура стало просто средством политической расправы над своими оппонентами. Самого Луценко он назвал безграмотным.

Также Азаров отметил, что украинская власть уделяет ему такое повышенное внимание из-за того, что во времена его правления в стране была стабильность и процветание в всех проявлениях, и многие украинцы это помнят. Именно это и бесит нынешнюю власть.

Помимо этого, Азаров назвал обвинения в свой адрес “уникальной глупостью”, и это сможет понять каждый, кто знаком с конституцией страны. Помимо этого, он уверяет, что у прокуратуры нет никах реальных доказательств, кроме “воспаленного сознания Луценко и его маниакального стремления».

Позже он заявил, что у этой “преступной шайки”, как он назвал власти Украины, осталось не более полугода правления, так как там окончательно “потеряли рассудок” и через несколько месяцев произойдет смена власти. Позже он подчеркнул, что все, к кому власти проявляли агрессию, помогут украинцам заставить власть ответить за все ее действия.

Ранее в Раде было принято решение продлить закон об особом статусе Донбасса. Отмечается что это было сделано, так как Курт Уокер заявил, что если не продолжать поддерживать данный закон, то европейские страны начнут снимать санкции с России.