Киев готовит провокацию против России в Азовском море

Сегодня, 23:02 \\ Политика

Как стало известно, целью провокации является дискредитация российских пограничников. 

 РИА Новости сообщают, что 11 октября со стороны Киева планируется провокация в сторону российских пограничников. 

По информации проверенного источника, украинский катер с журналистами намеревается совершить выход в Азовское море из Мариуполя, чтобы провести репортаж о неправомерных и агрессивных действиях со стороны ФСБ России по отношению к гражданским судам и блокаде украинских портов. 

Напоминаем, что ситуация в Азовском море напряжена уже давно. Порошенко обвиняет Россию в различных нарушениях безопасности Украины, в следствие чего было принято решение решение укрепить влияние Украины в Азовском море. 

Напоминаем, что последние морские военные корабли Украины, которые прошли по Керченскому проливу, вызвали достаточно неоднозначную реакцию, как со стороны крымских властей, так и со стороны обычных интернет пользователей. Но к общему мнению, все же, удалось прийти. Данные корабли получили звание “ржавых корыт” и были высмеяны.  

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Автор - Тереза Кёльн
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