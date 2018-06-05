В Киеве заявили о планах “переформатирования” Крыма

Рада планирует ввести определенные поправки в конституцию, которые позволят “протолкнуть” проукраинские идеи в Крым.

Депутат Рады и участник запрещенного на территории РФ "Меджлиса крымско-татарского народа"* Мустафа Джемилев заявил, что на Украине планируется сделать Крым национально-территориальной автономией.

Джемилев утверждает, что соответствующие поправки в конституцию уже составлены под руководством Порошенко. И в ближайшее время они будут рассмотрены Конституционной комиссией. Также он заявил, что необходимо осознавать важность “переформатирования” автономной республики.

На вопрос о назначении данных поправок Джемилев без раздумий ответил для того, чтобы Киеву удалось “дать стимул” проукраинским движениям в Крыму.

На Украине уже очень много лет спорят о будущей судьбе полуострова. Лидер страны пытается различными способами вернуть полуостров Украине.

Тем временем, генпрокуратура Украины выдвинет бывшему депутату Госдумы Натальи Поклонской новое обвинение. Помимо “государственной измены” Поклонскую теперь обвиняют в “нарушении законов и обычаев войны”.