В Киеве заявили о планах “переформатирования” Крыма

Сегодня, 20:08 \\ Политика

Рада планирует ввести определенные поправки в конституцию, которые позволят “протолкнуть” проукраинские идеи в Крым.  

 Депутат Рады и участник запрещенного на территории РФ "Меджлиса крымско-татарского народа"* Мустафа Джемилев заявил, что на Украине планируется сделать Крым национально-территориальной автономией. 

Джемилев утверждает, что соответствующие поправки в конституцию уже составлены под руководством Порошенко. И в ближайшее время они будут рассмотрены Конституционной комиссией. Также он заявил, что необходимо осознавать важность “переформатирования” автономной республики. 

На вопрос о назначении данных поправок Джемилев без раздумий ответил для того, чтобы Киеву удалось “дать стимул” проукраинским движениям в Крыму. 

На Украине уже очень много лет спорят о будущей судьбе полуострова. Лидер страны пытается различными способами вернуть полуостров Украине. 

Тем временем, генпрокуратура Украины выдвинет бывшему депутату Госдумы Натальи Поклонской новое обвинение. Помимо “государственной измены” Поклонскую теперь обвиняют в “нарушении законов и обычаев войны”.

* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда
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Автор - Тереза Кёльн
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