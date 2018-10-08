"Достойно и убедительно": Путин побеседовал с семьей Нурмагомедовых

10 октября в Ульяновске состоялся первый день международного форума "Россия - спортивная держава". После официальных мероприятий президент страны нашел время для встречи со знаменитым дагестанским спортсменом.

Хабиб и Абулманал Нурмагомедовы побеседовали с Владимиром Путиным в кулуарах форума. Глава государства вскользь напомнил бойцу о скандале на турнире UFC. Президент попросил главу семьи Нурмагомедовым не слишком ругать сына за неспортивное поведение после схватки. В то же время, по мнению Владимира Путина, Хабиб полностью справился с основной задачей - победить в бою. "Достойно и убедительно," - так он оценил выступление спортсмена в октагоне.

Напомним, 7 октября в Лас-Вегасе состоялся бой за титул чемпиона UFC в легком весе. Хабиб Нурмагомедов удушающим приемом победил Конора Макгрегора, претендента на титул из Ирландии. После окончания поединка российский боец выпрыгнул за пределы октагона и устроил драку с командой соперника из-за резких высказываний. В свою очередь, товарищи Хабиба Нурмагомедова начали бить ирландца внутри клетки. Теперь судьбу соперников решит Атлетическая комиссия штата Невада.