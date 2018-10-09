Дональд Трамп принял решение о рассмотрении кандидатур на место представителя США при ООН

Дональд Трамп, который является президентом Америки, рассмотрит всего пять кандидатур, которые подойдут на должность постпреда ООН. Такое решение принято в связи с уходом в отставку Никки Хейли.

В списке Трампа уже набралось достаточно людей, но в своих высказываниях он часто выделяет бывшего советника Дина Пауэлл. Он отмечает, что Дине понравится данная должность. Другие кандидаты также будут рассмотрены. Посол Америки в Германии Ричард Гренелл не подавал свою кандидатуру в списки, но Трампа интересует данный человек в такой должности.

Ранее Никки Хейли, которая являлась представителем США при ООН сообщила о своем решении на будущих выборах президента, которые состоятся в 2020 году. В настоящее время она собирается голосовать за Дональда Трампа, а также поддерживать его.