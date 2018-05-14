Минздрав не поддержал идею о продаже пива на стадионах

По мнению чиновников, легализация алкоголя на спортивных мероприятиях приведет к росту правонарушений. Об этом 10 октября написала пресс-служба ведомства.

Идею разрешить продажу пива на стадионах правительство обсуждает с августа текущего года. Напомним, запрет действует с 2015, согласно федеральному закону. Относительную безопасность спиртного на спортивных играх показал последний Чемпионат мира, в рамках которого власти России временно разрешили продавать алкоголь. На этот факт обратили внимание в Минпромторге. Сотрудники министерства отметили, что официальная реализация пива позволила любителям спиртного пить культурно и не скрываясь.

Однако инициативу категорически не поддержал Минздрав. Чиновники считают, что для отмены запрета нет достаточных оснований. А ЧМ-2018 в расчет брать не следует. Минздрав намерен и дальше бороться с высоким уровнем потребления алкоголя в России за счет ограничения продаж. Пресс-служба отмечает, что меры дают заметный результат. Так по итогам 2017 года на одного россиянина пришлось около 10 литров этанола против 14,3 в 2009. Одновременно с этим смертность от алкогольных отравлений упала в два раза. Аналогичную позицию разделяют в Роспотребнадзоре, о чем представители ведомства сообщили "Известиям".