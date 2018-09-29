Ракета HIMARS впервые атаковала цель по наводке F-35B

Американский истребитель успешно указал координаты системе залпового огня во время разведки. Об этом пишет издание Marine Corps Times.

Во время испытаний F-35B Lightning II пролетел над зоной, где размещалась условная цель. Пилоты обнаружили исковый объект и впервые передали полученные данные мобильной установке HIMARS. Последняя запустила ракету и атаковала предполагаемого противника.

По данным СМИ, маневры состоялись на территории штата Аризона. Представители Морской пехоты США отметили, что тактика интегрированной работы F-35B и HIMARS будет полезна в случае вооруженного конфликта на островах Тихого океана. Стоит отметить, что военные начали активно использовать истребители в боевых действиях. Так в сентябре первый F-35B нанес авиаудар по реальным объектам. Это произошло в Персидском заливе.