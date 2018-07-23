Канье Уэст пообедает в Белом доме с Дональдом Трампом

В Белом доме состоится встреча американского рэпера Канье Уэста и президента США Дональда Трампа. Сообщается, что исполнитель намерен обсудить с главой государства военную реформу и уровень преступности.

Канье Уэст неоднократно говорил о своей поддержке американского президента. Иногда она вызывала жесткую критику со стороны его фанатов. Многие предполагают, что именно это послужило причиной удаления аккаунтов рэпера из Twitter и Instagram. Исполнитель также изъявил желание поговорить ре только с главой США, но и с зятем и советником Трампа Джаредом Кушнером.

Интересно, что ранее жена Уэста Ким Кардашьян уже встречалась с президентом США. В овальном кабинете они обсудили вопрос, касающийся участи женщин, которые были осуждены на пожизненное лишение свободы за торговлю наркотиками. Примечательно, что ей удалось убедить Дональда Трампа в необходимости помилования одной из них. Встреча запланирована на 11 октября, о чем сообщила пресс-секретарь главы США Сана Сандерс. Одним из вопросов будет обсуждение мер для сокращения уровня преступности в Чикаго.

Напомним, ранее стало известно, что известный рэпер удалил все аккаунты в социальных сетях. Примечательно, что Канье Уэст оставил фанатов в недоумении, не предупредив о своих планах и не указав причину ликвидации всей профилей на социальных платформах. Некоторые предположили, что он уже поехал в Африку для записи нового альбома и решил убрать все отвлекающие факторы.