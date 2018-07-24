«Вернется в новой роли»: Трамп заявил, что Никки Хейли получит в администрации новую должность

Совсем недавно стало известно, что постпред США при ООН Никки Хейли решила покинуть свой пост. Оказалось, что она уведомила об этом Дональда Трампа еще полгода назад.

По словам президента США Дональда Трампа, Никки Хейли может не навсегда уйти из администрации США. Он заявил, что женщина, скорее всего, «вернется туда в новой роли». Трамп не исключает возможности того, что Никки Хейли получит новую должность в администрации и продолжит работать среди политиков США.

Дональд Трамп отметил, что уход Хейли с должности не стал для него неожиданностью. Она заранее сообщила ему об этом. Помимо этого, на посту постпреда США при ООН Хейли будет оставаться еще до конца этого года.

Ранее уже сообщалось, что Трамп подтвердил отставку Хейли. 46-летняя женщина, которую многие называют «главным русофобом», решила уйти с поста постпреда США при ООН. Причины такого решения ни Хейли, ни Трамп не пояснили.