«Вернется в новой роли»: Трамп заявил, что Никки Хейли получит в администрации новую должность

Сегодня, 18:17 \\ Политика

Совсем недавно стало известно, что постпред США при ООН Никки Хейли решила покинуть свой пост. Оказалось, что она уведомила об этом Дональда Трампа еще полгода назад.

 По словам президента США Дональда Трампа, Никки Хейли может не навсегда уйти из администрации США. Он заявил, что женщина, скорее всего, «вернется туда в новой роли». Трамп не исключает возможности того, что Никки Хейли получит новую должность в администрации и продолжит работать среди политиков США.

 Дональд Трамп отметил, что уход Хейли с должности не стал для него неожиданностью. Она заранее сообщила ему об этом. Помимо этого, на посту постпреда США при ООН Хейли будет оставаться еще до конца этого года.

Ранее уже сообщалось, что Трамп подтвердил отставку Хейли. 46-летняя женщина, которую многие называют «главным русофобом», решила уйти с поста постпреда США при ООН. Причины такого решения ни Хейли, ни Трамп не пояснили.

Поделиться новостью:
Автор - Анна Пушкина
Главное за неделю

"Не будем платить": принц Саудовской Аравии отрицает зависимость от США

 Мухаммед бен Сальман Аль Сауд признал несправедливым высказывание Дональда Трампа о слабой обороноспособности страны. Свое мнение он выразил во время интервью для Bloomberg.

В Болгарии полиция задержала подозреваемого в жестоком убийстве журналистки Мариновой

 По неподтвержденной информации, у задержанного имеется сразу два гражданства. Якобы,...

В Украине предложили лишить наград Баскова, Киркорова, Повалий и Лободу

 В случае принятия Радой соответствующего закона аналогичные последствия настигнут и Ани...

Медики назвали лучшие продукты для лечения артрита

 Специалисты составили список продуктов, которые лучше всего помогут избавиться от самой...

СМИ: Трамп подтвердил отставку постпреда США при ООН Никки Хейли

 Об этом стало известно буквально несколько минут назад. Источником информации по теме...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ