СМИ: Трамп подтвердил отставку постпреда США при ООН Никки Хейли

Сегодня, 17:22 \\ Политика

Об этом стало известно буквально несколько минут назад. Источником информации по теме выступил портал "Аксиос".

 Только что в СМИ появилась информация о том, что американский политический деятель Никки Хейли больше не будет занимать должность постпреда Соединенных Штатов Америки при ООН. Также источник уверяет, что ее отставку лично подтвердил президент Дональд Трамп. Причины произошедшего пока уточняются.

 46-летняя Никки Хейли была постоянным представителем США при Организации Объединенных Наций с конца января прошлого года. До этого она занимала пост губернатора штата Южная Каролина.

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Автор - Мартина Корф
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