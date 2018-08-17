Виновата Россия: в Украине обвинили Москву в пожарах и взрывах на военных складах

Сегодня, 13:19 \\ Политика

По словам министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, многие войны и происшествия имеют между собой одну общую деталь. Украинский политик считает, что все виновна цепь: «Россия-Москва-Кремль».

 На фоне пожара, который случился после взрыва на военном складе в Черниговской области, в Украине начали искать виновных и причастных. Владимир Омелян решил поделиться своим мнением по сложившейся ситуации и написал его у себя в Facebook.

 Как написал Омелян, у событий Приднестровья, войны в Грузии, ситуации с Крымом, войны в Донбассе и проблем в Сирии, у убийств в Лондоне, Киеве, Солсбери, у хакерских атак и вмешательств в выборы по всему миру есть нечто общее. По мнению украинского чиновника, во всем этом виновата Россия. Омелян пишет, что несогласные с таким мнением могут вспомнить о «солберецкой паре», которая потом превратилась в «кембриджскую пятерку». Украинский чиновник иронично отметил, что совсем недавно эта «пара» (говорит об «отравителях Скрипалей») была собзом туристов-геев, которые искали шпиль. Многие комментаторы согласились с мнением украинского министра и также обвинили Москву во взрывах и пожарах на военных складах Украины.

Говоря о пожаре в Черниговской области, Владимир Омелян указал, что в связи с ЧП в радиусе 30 километров вокруг военного склада уже ввели запрет на самолеты и воздушные суда. На автодорогах вокруг горящего склада и рядом с близлежащими населенными пунктами пока что также запрещен или ограничен проезд. Помимо этого, уже готовы и поданы пожарные поезда, которые помогут локализовать огни, полыхающие на складах. При надобности другие, пассажирские, поезда начнут эвакуацию людей.

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Автор - Анна Пушкина
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