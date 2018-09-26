Время собирать камни, или об автокефалии без эмоций

Очень трудно подходить к вопросу о российско-украинских отношениях без эмоций. Тревога – господствующее переживание, связанное с этой темой. Причём, в последнее время акцент в этих переживаниях смещается от отношений между соседними странами и братскими народами, разделёнными событиями 1991-1993 годов, в сферу внутренней жизни Украины. Именно так воспринимается вчерашнее заявление патриарха Кирилла, обеспокоенного угрозой гражданского конфликта, который несёт в себе возможность передачи Константинопольским патриархатом томоса об автокефалии украинским единоверцам.

Парадокс состоит в том, что такое решение, неявно присутствующее в повестке открывающегося сегодня в Стамбуле Священного синода, не мотивировано реальными желаниями или обращением паствы и иерархов канонической Украинской Православной Церкви. Поэтому оно никоим образом не соответствует канонам церковного права об очерёдности и порядке самой постановки такого вопроса, об инициировании его, которое может идти только от патриархии, в чьём ведении находится каноническая территория, претендующая на автокефалию. И как раз в этой связи запущены в ход механизмы манипуляций общественным мнением, с использованием искажённых сведений об истории Русской Православной Церкви и её украинской ветви, которую пытаются обманом и насилием, вопреки желаниям прихода и его священства, отсечь от церкви-матери, используя для этого не подобающие средства.

Вменяемое решение этого вопроса должно опираться на реальную историю РПЦ, которая в интерпретации киевских раскольников и даже патриарха Варфоломея подменяется сомнительными данными, если не сказать прямой подменой фактов и вымыслами. Памятуя о каноническом положении, согласно которому только Всеправославный собор может окончательно утвердить решение об автокефалии, первоначально поданное в виде обращения от поместной церкви, Варфоломей выдвинул в оправдание своей поддержки украинских раскольников антиисторический, по сути, тезис. С недавних пор он утверждает, что украинское православие якобы никогда не было частью российской церкви и является со времени своего возникновения и доныне канонической территорией Константинополя.

Аналогичные идеи озвучивает и опальный киевский иерарх Филарет, в своё время отлучённый от РПЦ за целый ряд недостойных деяний. Будто сговорившись с Варфоломеем, он теперь, вымещая старые обиды, в интервью украинским информационным службам и отдельным журналистам вещает о том, что Русская церковь получила якобы автокефалию в 1448 году и отпраздновала своё пятисотлетие ещё при жизни Сталина. А украинская церковь будто бы ни до, ни после того никогда не была её частью, история же её самостоянья восходит к крещению Древней Руси, у которой с Московией якобы нет ничего общего.

У подобного мифотворчества неглубокие корни. Реальная же история является, по-видимому, лучшим средством вразумительного разрешения вопроса. К уяснению его могли бы быть привлечены специалисты-историки, а не только церковные деятели. С их помощью нетрудно выяснить, что на самом деле ещё во времена киевского митрополита Максима его кафедра была перенесена во Владимир-на-Клязьме, и сопровождалось это массовым переселением киевских, черниговских и иных южнорусских родовитых семей и простых поселян во Владимирско-Суздальские земли. А томос об автокефалии Русская церковь получила не в год самостоятельного избрания епископами русских земель московского митрополита Ионы, которое не утверждалось Константинополем по той простой причине, что он был на то время завоеван турками, на чём, собственно, и спекулирует Филарет. Реально событие создания автокефальной Русской церкви произошло на полтора столетия позже, в 1590 году на основе решений Константинопольского Всеправославного собора, чему имеется соответствующее документальное подтверждение.

Понятно, что если бы Киев предположительно оставался митрополией Стамбула, а его политические элиты пользовались статусом и прозвищами Задунайских, у Варфоломея было бы право единолично принимать предварительное решение о томосе для Киева и далее передавать его на утверждение очередному Всеправославному собору, без которого оно не может иметь канонической силы. Но коль скоро такой статус существует лишь, при всём должном уважении к ним, в воображении двух вступивших в сговор иерархов, и никакие провокации не смогут изменить реального положения дел в глазах поместных православных церквей по всему миру, то вряд ли такая перспектива осуществится в обход канонов и традиций Вселенского Православия.

Но риски противозаконных и неканонических решений существуют. И поэтому к просветительской и пропагандистской работе по этому вопросу отнюдь не лишне привлечь широкий круг учёных и специалистов как в России, так и в Украине, и не считать этот вопрос только и исключительно внутренним делом соседней страны и её поместной церкви. Кто знает, не удастся ли таким путём на основе здравого смысла и исторической логики, опирающейся на приоритеты духовной культуры, преодолеть, наконец, политический кризис и достигнуть тех целей, о которых предстоятель Русской церкви молился накануне, в День памяти святого Сергия Радонежского.