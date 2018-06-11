Глава КНДР Ким Чен Ын пригласил Папу Римского в Пхеньян

Официальное приглашение от Ким Чен Ына будет передано главе Ватикана президентом Южной Кореи Мун Чже Ином.

Как стало известно, Папа Римский может приехать в КНДР. Глава Республики Ким Чен Ын пригласил понтифика посетить Пхеньян. Папа Римский еще не получал официального приглашения, в скором времени он его получит через президента Южной Кореи.

По словам представителя администрации президента Республики Корея Ким Ый Гёма, Ким Чен Ын сказал президенту Мун Чже Ину о своих намерениях пригласить Папу Римского в КНДР в ходе двустороннего саммита, который с 18 по 20 сентября проходил в Пхеньяне.

Согласится ли Папа Римский отправится в КНДР – пока что не известно. Также не указывается, с какой целью Ким Чен Ын пригласил понтифика и о чем он планирует с ним говорить. Как пишут СМИ, глава КНДР может планировать обсудить с Папой Римским проблемы в отношениях Северной Кореи и США. Известно, что понтифик негативно высказывался о возможной американско-корейской войне, так как она, по его мнению, может уничтожить почти все человечество Земли.