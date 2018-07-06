Дональд Трамп высказался в адрес певицы Тейлор Свифт по поводу ее слов о голосовании

Дональд Трамп, который является президентом Америки прокомментировал слова певицы из США Тейлор Свифт. Девушка первый раз выразила свое мнение о политике.

В сети Instagram исполнительница сообщила, что в ноябре 2018 года на выборах в американский сенат в штате Теннеси, в котором она проживает, решила голосовать за Фила Бредесена. Данный кандидат представляет демократическую партию. Тейлор отказалась поддерживать кандидата Маршу Блэкберн, которая представляет интересы республиканцев.

Певица считает, что голосовать за человека, который не собирается бороться за достоинство всех жителей Америки, не зависимо от цвета кожи, ориентации и гендера. Также она выразила свое недовольство по поводу голосования за Блэкберн в конгрессе.

Дональд Трамп, в свою очередь заявил, что судить кандидата, которого она не знает не корректно. За отказ Свифт от голосования за Маршу Блэкберн от республиканцев он сообщил, что впредь любит музыку исполнительницы на 25% меньше.

Уже в ноябре состоятся выборы, на которых переизберут весь состав палаты представителей.

Ранее стало известно, что ООН признал сирийское правительство, во главе которого стоит президент Башар Асад. Данный случай создаст некие препятствия гуманитарной деятельности США.