Порошенко заявил, Что Россия намерена сорвать выборы в Украине

Президент Украины Петр Порошенко вновь выдвигает обвинения против России. На этот раз они связаны с намерением последней, по его словам, вмешаться во внутреннюю политику государства и сорвать выборы.

Украинский лидер вновь обвинил Россию в намерении совершить противоправные действия. По его мнению, страна вмешается в предстоящие президентские выборы. Россия использует дезинформацию, фальсификацию и кибератаки. Именно с их помощью ей удастся повлиять на исход голосования в рамках выборов президента Украины, которое пройдет уже весной 2019 года.

Отмечается, что сам Петр Порошенко еще не заявил о своем желании баллотироваться на второй срок. Однако он убежден, что избирателей могут подкупить деньгами, которые «идут из России». В Украине проводили интернет-опрос граждан. Согласно его результатам Порошенко стал лишь третьим, тогда как Юлия Тимошенко в электронном электоральном голосовании стала победителем, обойдя всех конкурентов. Нынешний лидер Украины заявил о том, что Россия обязательно попытается сорвать выборы на встрече с новоизбранными членами Центральной избирательной комиссии. Интересно, что мероприятие транслировалось на каналах украинского телевидения.

В Совфеде РФ уже прокомментировали слова Петра Порошенко. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов отметил, что Украина сама сможет изменить свою судьбу при помощи избирателей, вмешиваться в этот процесс никому не нужно. Кроме того, политик оценил шансы переизбрания нынешнего президента, подчеркнув, что вероятность крайне мала.