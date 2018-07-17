Порошенко показал новую военную технику и модернизированное вооружение для украинской армии

Сегодня, 18:48 \\ Политика

Президент Украины отчитался о том, сколько единиц вооружения в 2018 году армия страны приняла от государственного концерна «Укроборонпром». Новое вооружение было снято на видео, которым Порошенко также поделился.

 Видео с новой военной техникой и модернизированным вооружением Порошенко показал у себя в Twitter. По мнению украинского президента, украинский завод по производству военной техники предоставил армии страны достаточное количество вооружения.

Порошенко отметил, что из 3 500 полученных от «Укроборонпрома» единиц более 2 000 – новое и модернизированное вооружение. Президент Украины рассказал о бронетанковой, морской, авиационной технике, ракетно-артиллерийском вооружении, высокоточных противотанковых комплексов и ракетах к ним.

Все это, утверждает Порошенко, украинская армия уже получила и взяла на вооружение. Он также указал, что новая военная техника и модернизированное вооружение помогает усилить обороноспособность Украины.

На видео действительно показан ряд новой техники. Помимо этого, в ролик включены кадры, снятые на заводе по производству ракет. Видео уже получило более 500 тысяч отметок «мне нравится» и почти 200 «ретвитов». Ранее уже сообщалось, что «Укроборонпром» намерен «давить» Россию не размером армии и количеством военных, а качеством техники. Уже в скором времени украинские инженеры обещают представить новое вооружение, деталей о которых они пока что не раскрыли.

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Автор - Анна Пушкина
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