В Сети появилось видео с нелепым падением Жириновского

В Сети всё большую популярность набирает видео с падением главы ЛДПР Владимира Жириновского. Инцидент произошёл на торжественной церемонии инаугурации губернатора Владимирской области.



Кадры запечатлели неловкий момент, когда Владимир Жириновский выходит а сцену с поздравлением. Однако в то время как чиновник поднимался по ступенькам, случилась неприятность. Политик споткнулся и упал прямо на глазах у всего зала. Один из соратников, находящийся ближе всех к сцене, подал Жириновскому руку и помог ему подняться.



Подойдя к трибуне, лидер партии, как ни в чем не бывало, начал поздравлять нового губернатора области Владимира Сипягина. Как известно, он является кандидатом от ЛДПР. Набрав после выборов 57% голосов, Сипягин обошел свою соперницу Светлану Орлову.