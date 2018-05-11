«Почему вы звоните мужикам?»: Будущая пенсионерка позвонила депутатам «Единой России»

В ходе социальной акции YouTube-канала депутаты-единороссы опозорились ответами обычной москвичке.

53-летняя Дина утверждает, что депутаты «Единой России» нагло украли у неё пенсию. Узнать причину она решила у самых ярких членов правящей партии. Интересно, что, услышав вопрос, депутаты старались перебить будущую пенсионерку и завершить телефонный разговор. Позвонив единороссу Виталию Милонову, Дина услышала странный вопрос: где её муж и почему днём она не работает, а названивает чужим мужикам. Депутат Сергей Боярский коротко посоветовал женщине потерпеть ещё два года.

Наиболее резким был одиозный единоросс Евгений Фёдоров. Мужчина всячески упрекал гражданку в её незнании законов России, хотя для него самого стало новостью, что депутат – это слуга народа, а бюджет наполняется из налогов и сборов: «Я в первый раз слышу про работодателя». О скандальном голосовании по пенсионной реформе он сказал следующее: те, кто не проголосовали за пенсионную реформу, занимаются пиаром; парламентское большинство занимается необходимыми делами. «Не хотите разбираться, тогда терпите. А как разберётесь – изменяйте. Ну, не хотите, тогда живите, как живёт. Это ваш выбор. Обратите внимание, вы сами выбрали», - ответил Фёдоров Дине.