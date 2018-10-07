Песков: Путин смотрел бой Макгрегора и Нурмагомедова, болел за Хабиба

Как известно, ожидаемый многими болельщиками со всего мира бой Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова прошел 7 октября. Бойцу из России, за которого болел президент Путин, удалось одолеть ирландца, однако он сам же омрачил свою победу скандалом после поединка.

Как указал Дмитрий Песков, Путин смотрел бой Макгрегора и Нурмагомедова не полностью, а фрагментами. Президент России не мог смотреть прямую трансляцию поединка, но видел его в повторном показе. Песков также указал, что президент России хотел, чтобы в бое победил Хабиб Нурмагомедов. За Макгрегора Путин не болел.

Дмитрий Песков не смог подтвердить слова Нурмагомедова о том, что ему звонил Путин. По словам пресс-секретаря, ему неизвестно, звонил ли российский президент бойцу и поздравлял ли его с победой. Сам Хабиб утверждает, что Путин звонил ему по телефону и передавал свои слова поздравлений. Также не известно, поздравил ли Нурмагомедов Путина с его Днем Рождения.

О победе Хабиба сообщалось ранее. Теперь стоит вопрос о том, что Хабиб может не получить пояс чемпиона UFC, хотя Макгрегор не имеет к нему претензий и даже говорил о нежелании видеть конец карьеры Хабиба из-за скандального инцидента.