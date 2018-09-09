«Это ошибка»: главный раввин России раскритиковал поставку С-300 в Сирию

По мнению главного раввина России Берла Лазара, поставка зенитно-ракетных комплексов лишь «добавит проблем региону». Еврейский священнослужитель указал, что для Израиля эта поставка не совсем нужна.

Как стало известно, главный раввин России раскритиковал решение Москвы поставить в Сирию С-300. Берл Лазар не считает, что поставка ракетно-зенитных комплексов поможет улучшить ситуацию. «Это ошибка», - сказал раввин.

Берл Лазар не одобрил поставку С-300 в Сирию, он назвал это решение ошибочным. К такому мнению раввин пришел из-за того, что это, по его мнению, лишь усугубит ситуацию. Берл Лазар также отметил, что данная тема является очень «чувствительной» для Израиля. Главный раввин надеется, что Россия сможет продолжить сотрудничество с Израилем и страны смогут сообща бороться с терроризмом.

Россия решила поставить свои комплексы после того, как в Сирии случилось крушение Ил-20. На борту самолета погибли 15 российских военных. Вину за трагедию Минобороны РФ возлагает на Израиль. По информации, израильские военные «прикрывались» российским самолетом, из-за чего удар сирийской ПВО пришелся не по солдатам Израиля, а по летчикам России.