В Индии ответили на угрозы санкций США из-за покупки российских С-400

Сегодня, 07:14 \\ Политика

Вторая по численности населения страна ведет независимую от зарубежных стран политику и прекрасно понимает, что Соединенные Штаты Америки могут ввести против нее санкции , поэтому, Индия и приобрела у Российской Федерации оружие, аналогов которому на сегодняшний день в мире нет, заявил Бипин Рават - начальник штаба сухопутных войск Индии.

Бипин добавил, что РФ не стоит беспокоиться за то, что Индия и Америка все больше укрепляют свои политические отношения. «Да, мы понимаем, что против нас могут быть санкции, но мы ведем независимую политику», - подчеркнул он. «Россия может быть уверенна, в том, что мы ведем независимую от кого-либо политику, хоть и поддерживаем близкую связь с Вашингтоном. Пока весь мир обсуждает санкции против России, Владимир Путин и Нарендра Моди подписывают в кабинете контракты. Новейшие комплексы С-400 в количестве пяти единиц в скором времени будут поставлены армии Индии», - подытожил генерал Индии.

Новейшие зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 обойдутся Индии почти в пять с половиной миллиардов долларов США. Индия - третья страна после Китая и Турции, которая приобрела российские "Триумфы".

США уже обеспокоились покупкой Индии российского оружия. Заместитель министра обороны Америки заявил, что США хочет переориентировать Индию на себя, поэтому, Вашингтон недоволен действиями Нью-Дели и посоветовал, что в будущем с вопросами приобретения какого-либо оружия лучше обращаться к Америке.

Напомним, что Москва и Нью-Дели являются крупнейшими партнерами в сфере военно-технического сотрудничества. Каждый год Москва поставляет в Индию оружие и технику на несколько млрд долларов. Около 70% всего вооружения Индии - российского и советского производства.

Исходя из всего этого, генерал армии осознает все риски в работе с Россией и надеется на дальнейшее сотрудничество с Москвой.

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Автор - Василий Печкин
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